¿Realidad o ficción?: El beso de Adrián Suar y Natalie Pérez

Adrián Suar es uno de los hombres más importantes de la televisión argentina y, por ende, uno de los solteros más codiciados de la farándula. Desde su separación de Griselda Siciliani y la pelea mediática con su ex Araceli González, no volvió a blanquear a ninguna pareja.Recientemente fue relacionado con su compañera de El Host, la diosa brasileña María Bopp, pero aunque se los vio muy juntos y cómplices durante el viaje que realizaron a Cannes, no hubo confirmación alguna por parte de sus protagonistas.Para sorpresa de todos, Natalie Pérez, quien también integra el reparto en el programa que se emite por Fox, compartió con sus seguidores una foto en la que se ve a Suar besándola, mientras ella lo toma del rostro. La imagen le valió cientos de comentarios, muchos de ellos haciendo referencia a la belleza de la muchacha y otros que se lamentaron por no poder ocupar el lugar del Chueco: "Envidia sana", fue uno de los más recurrentes. Pero no todas fueron flores y algunos criticaron a Suar y lo tildaron de "viejo verde" y hasta hubo quienes destacaron "su viveza".El momento capturado forma parte de las grabaciones de El Host, por lo que la posibilidad de que Adrián Suar termine blanqueando algún romance seguirá pendiente. Por su parte, Natalie está en pareja desde 2013 con Ramiro Gayoso, un salvavidas amante del surf con el que convive hace 3 años, publica