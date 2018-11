Morocha reveló que atraviesa "el momento más duro" de su vida

En "El Show del Espectáculo", el programa radial conducido por Ulises Jaitt y Gastón Samá, Andrea Estévez fue entrevistada y habló del terrible año que está atravesando.



La artista reveló que hasta el momento se encuentra con varios proyectos. Por un lado está definiendo la temporada de verano como también un programa propio en televisión. Y como si fuera poco, está grabando una serie que se llama "HDP", con Alejandro Fiore y Nazarena Vélez.



También se había rumoreado que Estévez iba a participar en el "Bailando". Sin embargo, la propuesta oficial nunca llegó a su teléfono: "El Chato dijo que era posible que hicieran ese llamado. La primera vez que estuve en Ideas del Sur fue en el 2008 en el 'Patinando por un Sueño' y venía trabajando hacía años. Pero la gente no me conocía y me dieron mucha popularidad. Siempre estoy agradecida porque también estuve en un 'Bailando'".



Cabe recordar, que la mediática fue mamá de Hanna hace cinco meses en Estados Unidos, debido a que en sus vacaciones en el país del norte, no le dieron permiso para regresar a la Argentina. Aún así, su embarazo y principios de maternidad no fueron llevados de la mejor manera. Andrea, entró en crisis con su ahora ex pareja, Juan Manuel García y continuó sola.



"Fuimos una pareja que estábamos a punto de ser papás y al poco tiempo de dar a luz hubo una crisis".



"Sigo separada del papá de mi hija. Él sigue viviendo en Estados Unidos, esperando una visa de inversión. Uno a veces no puede manejar los medios y eso es lo que daña y muchísimo. Fue mucho más lo que se dijo que realmente lo que pasó. Fuimos una pareja que estábamos a punto de ser papás y al poco tiempo de dar a luz hubo una crisis", manifestó la morocha. Y agregó convencida: "Comportamientos con los cuales uno no estaba de acuerdo con el otro. Y hubo una separación. Fueron dos semanas de una revolución tremenda para mí y me afectó muchísimo. Los medios especularon con un montón de mentiras. Gente que sale a buscar prensa como el periodista Javier Ceriani, que trabaja en Miami, que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Yo lo conocía como Lucas Montana".



Por otro lado, la vedette confesó que al llegar al país le extrañó la poca solidaridad de las mujeres con ella. Principalmente, Amalia Granata. Al respecto Estévez señaló: "Dijo que yo no hablaba porque estaba esperando que me pagaran para hablar en un programa de televisión porque tenía pautado. Ella sanatea para mantener un puesto de trabajo. No podés lastimar a la gente con mentiras. Ella trabaja en América y sabe que 'Intrusos' no me pagó para ir. Incluso prometí llevar a 'Intrusos' a mi hija".



Como si fuera poco, metió en la "misma bolsa" a Carolina Papaleo por decirle que "era una tilinga" y a Nora Cárpena quien puso en juego su profesión de actriz. "No es que me pongo ropita linda y digo tres palabras en un escenario. Estudié siete años de teatro. Lo de Papaleo me cayó feo y lo aclaramos al aire. Después Anamá Ferreira se metió con mi trabajo de modelo sin conocer cuál es mi trabajo. Ella estaba desaparecida y estuvo 25 minutos en 'Intrusos' hablando mal de mí. No me pone contenta que se haya ido del 'Bailando' porque no quiero que la gente se quede sin trabajo", sentenció.



A pesar de todo, la modelo confesó que con el transcurso del tiempo, las cosas se van calmando. Y por el lado del corazón, Estévez admitió que está soltera, aunque no por eso deja pasar propuestas de lado: "Decís que estás soltera y te escriben. Futbolistas, actores y algún amor del pasado. Hoy prefiero estar con mi hija. Necesito dejar atrás una etapa. Sola no me voy a quedar".