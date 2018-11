Embarazada de cinco meses, Dalma Maradona mostró por primera vez su pancita

Dalma Maradona está feliz con la pronta llegada de su primera hija, fruto de su relación con Andrés Caldarelli, pero vive la emoción puertas adentro. Recién ahora, a los cinco meses de embarazo, compartió en las redes la primera foto de su pancita, que todavía asoma muy tímidamente. La actriz recibió todo tipo de comentarios sobre la postal, pero uno en particular le llamó la atención.Dalma mostró su embarazo con una selfie desde el baño, aunque tuvo el recaudo estético de tapar los artefactos del ambiente. "No da que se vea", justificó. Es cierto que la pequeña "Pipita" -así es el apodo de la niña hasta que se defina la elección del nombre- no salió con fuerza todavía.El mensaje que Dalma, de 31 años, expuso que se refería precisamente a este detalle y también a la cola de la actriz. "Dice que debo tener el bebé en el c. . . y mirándome al espejo de perfil, puede ser, eh", bromeó. Es que lejos de ofenderla, la apreciación le causó risa. "Me pareció muy gracioso. El que se enoja pierde. Y aparte tiene razón".En otra de las historias comentó que había decidido mostrar la pancita por el insistente pedido de sus seguidores. También aclaró que a pesar de los mensajes mala onda -que siempre aparecen-, en este momento de su vida, nada puede borrarle la felicidad. "Sé que muchos van a opinar bien y otros capaz no tanto, pero no me afecta nada", escribió la hija del Diez.Los futuros papás de "Pipita" se casaron a fines de marzo y se aventuraron en la búsqueda de su primer hijo en la luna de miel. Esa primera prueba no fue exitosa y Dalma se preocupó, pero después de visitar a su ginecólogo, quien le explicó que el positivo puede tardar hasta un año, se tranquilizó. En ese estado de relax, llegó la noticia. La madrina será Gianinna.