Mediática denunció a periodista por supuesto acoso sexual

Nieves Jaller estuvo en El Show Del Espectáculo (Radio Urbana), el programa de Ulises Jaitt, y contó llorando que es acosada sexualmente en internet por el periodista de Martín Ciccioli.La bailarina reveló que el periodista la hostiga a través de diferentes redes sociales, hablándole insistentemente de sus ganas de tener sexo con ella, y que le manda fotos y videos de sus partes íntimas, sin consentimiento alguno."Yo no tengo intenciones de destruir una familia ni a nadie, pero cuando vos hablás con una persona a la que le decís que no, y te sigue escribiendo y te manda videos desubicados, a tal punto que mi mamá tuvo que contestarle para decirle que me deje en paz", sentenció Nieves, que al mencionar a su madre, comenzó a llorar por la situación.Compungida, la ex de Ale Sergi siguió relatando cómo Ciccioli la trataba: "Me da bronca, yo no tengo porque soportar a un tipo que encima es casado y que por mensajes me dice 'yo sigo casado como un dandy', me pida fotos a pesar de que yo le diga que no y que estoy en pareja"."Desde 2017 le vengo diciendo que no me moleste más. Nadie nunca me dio pelota. Es un enfermo, encima me escribe y me dice 'feliz día de la madre'", declaró Nieves, que además agregó que recibió advertencias por parte de un productor de Ciccioli antes de animarse a contarlo: "Cuando yo intenté decirlo en tu programa, me llamaron para decirme que no estaba bien que hable"."Me terminé dando cuenta de que es un psicópata", sentenció Jaller, que además agregó que tiene todas las pruebas y que hará la denuncia para llevar a Martín Ciccioli a la Justicia.