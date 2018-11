"Martín quería tener sexo conmigo", afirmó la ex del hijo de Redrado

Vanesa Wasinger, la ex novia de Tomás, el hijo del economista Martín Redrado, quien contó intimidades de sus vivencias. La joven salió nueve meses con el chico y reveló todos los detalles de la atormentada relación en diálogo con "El Show del Espectáculo", ciclo radial conducido por Ulises Jaitt y Gastón Samá."La discusión con Tomás venía hace bastante, el padre le venía diciendo: 'Esa chica no, te va a filmar, te va a grabar'. Yo no hago eso, no sé ni grabar, Martín decía siempre: "Ustedes no están enamorados, ella no puede ser tu novia, no le digas a la gente"", comenzó.Además, contó que el economista la llamó un día a su celular pero ella le puso los puntos: "Cuando él me llamó por teléfono en el verano le dije: "Martín, vos no te metás, es un problema mío y de Tomás, no tuyo"".Aunque el ex presidente del Banco Central le hizo otra propuesta: "Me dice: "Aléjate de Tomás o voy a tomar medidas", una cosa ridícula. Y me dice: "No digas nada a nadie, encontrémonos que quiero saber unas cosas". Te juro que ese día lo mal que me sentí, yo creo que tenía intención de tener algo conmigo, tengo WhatsApps de él que decían "¿Decime que querés con mi hijo?". Yo no quiero nada, estoy saliendo, punto".Por otro lado, Wasinger aseguró: "Redrado quería tener sexo conmigo, me decía: "Encontrémonos a escondidas, no le digas nada a Tomas, nada a Ivana (N de la R: Pages, ex pareja del economista)", le mostré los WhatsApps a Tomás, puso una cara. . . re incómodo. Dijo: "Me quiero morir, esto es una vergüenza". Lo llamó y se pelearon. Tomás le dijo: "No te metas en mi vida, no tenés derecho. ¿Por qué la llamaste a Vanesa?, ¿Por qué le escribís?, ¿Qué le decís?"'"."Yo no sabía dónde meterme, me dice que me aleje del hijo y nos encontremos a escondidas, que no le diga nada a nadie, una cosa de locos. Tomás me dijo: "No puedo más así", y le dije: "¿ Qué vas a hacer, toda tu vida va a ser así?". Me dice: "La única opción que me queda es irme". De hecho se va a vivir en enero 7 meses afuera", explicó.Además, sostuvo: "Tomás me dijo: "Mi papá es así, controlador". Tiene todos los números de teléfono de los amigos de Tomás, es increíble, siempre discutíamos por el mismo tema: el padre. Redrado le dijo: "Hacé lo que quieras pero si seguís con esa mina. . ." en forma despectiva. Tiene un problema con las mujeres, es misógino, hay muchos que dicen que le tenía envidia al hijo por estar conmigo"."Yo me hablo con la mamá, Ivana Pages, con ella quedó buena relación, me dijo que es así, que están resignados, que no les queda otra, que los tiene a todos agarrados económicamente", reveló.Por último, confesó: "Lo extraño a Tomás, nos veíamos todos los días".