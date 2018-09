Aseguran que Charly García "está totalmente bien"

Charly García se presentó en Rosario después de cinco años, pero no pudo completar el show por problemas de salud. Si bien se generó confusión tras el abrupto final del recital que se realizó en el predio de la ex Sociedad Rural, la producción defendió la decisión que tomó.



"Llegó al lugar y probó el sonido de 8 temas. Luego subió a tocar con total normalidad. Pero en el tema 4 nos dijo que se sentía mal. Paramos la canción, lo revisaron, tenía la presión normal. Quiso seguir", comenzó explicando el productor José Palazzo, en diálogo con Clarín, luego de una noche agitada que concluyó en el Hotel Savoy.



"Después lo notamos mal, medio caído", reconoció. Y agregó: "Cuando venía una parte que él corta, bajamos el telón, habían pasado 13 temas y tomamos la decisión de no seguir. Los médicos le recomendaron que no siga, pero él quiso hacer uno más".



Así es como Charly tocó Shisyastawuman y después sus compañeros de equipo lo obligaron a finalizar el recital: "Bajamos el telón y él siguió un rato más sentado en el piano hasta que nos fuimos".



Ahora bien, ¿cómo está ahora la salud del músico ícono del rock nacional? Según Palazzo, García "está totalmente bien y sin ningún problema".



Desde hace un tiempo, Charly adoptó la modalidad de poner a la venta las entradas tan sólo unos días antes de cada concierto. Y esto no es casual: "Queremos minimizar al máximo cualquier tipo de riesgo, por eso avisamos 2 días antes los recitales, para constatar que está en condiciones".



Además, Palazzo confirmó que un médico acompaña al músico siempre y a todos lados a los que va. "Por eso creo que hicimos lo correcto en suspender el último recital", sentenció.