Pampita publicó en las redes sociales la foto que le "cambió la vida"

Pampita es una de las modelos argentinas más exitosas de las últimas dos décadas. Este jueves compartió con sus seguidores la que ella llama "la primera foto de su carrera". En la misma se la ve muy joven con un sweater y la acompaña con un descriptivo texto."Esta es la primera foto de mi carrera. Es la foto del casting que después se usó para la campaña de @cookoficial. A cara lavada así como llegué me pusieron este sweater y el fotógrafo @_urkosuaya me sacó unas 20 fotos y me fui a mi casa caminando y pidiéndole a Dios que me eligieran. Noviembre de 1999", inició la modelo."También es la foto que vio en enero del 2000 @panchodotto en el bus del aeropuerto de Punta del Este y que hizo que pidiera mi teléfono a la familia de @emifita. ¡Esta es la foto que me cambio la vida! Ese momento que soñaste durante años sucede y en un instante todo empieza a pasar".