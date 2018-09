Lapegüe y su problema en la vista: "Se me complica leer o ver una película"

Sergio Lapegüe sorprendió a sus oyentes de radio al contar la preocupación que tenía por la pérdida progresiva de su visión.



"Te puede pasar a vos y no me da temor en decirlo. Pero yo decidí salir de la zona de confort y dar un cambio en mi vida. Le dije al doctor: "Hacé todo lo que tengas que hacer, pero solucióname este problema"", dijo al aire en La 100.



Al respecto, el conductor radial y televisivo amplió sobre su cuadro de visión: "Estaba perdiendo la visión en forma progresiva, a los anteojos los iba variando y llegó un momento que se complicaba leer o ver una película. Así que tarde o temprano sabía que me iban a tener que operar".



"La operación dicen que no duele, es intraocular, yo tengo unas córneas diferentes a las comunes entonces no me pueden hacer láser. El doctor se llama Robert Kaufer y es una eminencia, el papá de él operó a Bernardo Neustadt, en una de las primeras operaciones de ojo en el país", argumentó Sergio.



"Tal vez después tenga que seguir usando anteojos pero no con tanta problemática que tengo ahora. Es un trabajo progresivo", finalizó el periodista en diálogo con el sitio Primiciasya.