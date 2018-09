Jimena Barón: "No veo nada con un hombre a largo plazo excepto con mi manager"

Luego de su esperado debut en el Bailando, Jimena Barón habló con Nosotros a la mañana y no dudó en reiterar que el amor "no es lo suyo".Horas antes, en ShowMatch, le había confesado a Marcelo Tinelli que no creía que su relación con Rodrigo Romero tuviera futuro: "Conmigo no hay futuro, por eso no lo traigo. Ya lo asumí ", se sinceró en la pista.Lejos de retractarse, Barón lo reiteró en la entrevista: "Soy realista, chicos. No es mi área. Soy simpática, graciosa, con la música y la actuación bien. Pero el amor no es mi área. Rodrigo ya lo sabe y dije adelante de todo el mundo que no tengo futuro con él".¿No ve una relación a largo plazo? "No veo nada más a largo plazo. Nada que sea con un hombre, menos mi manager, lo veo a largo plazo", respondió pícara, haciendo referencia a su representante Lucas Biren, con quien se suele mostrar súper cómplice en las redes y con quien incluso se la ha vinculado sentimentalmente.