Integrante del Dúo Coplanacu perdió su bombo y pide ayuda para hallarlo

El folklorista Julio Paz, uno de los integrantes del Dúo Coplanacu, perdió su bombo y lo busca desesperadamente. El músico contó que el extravío se produjo, cuando volvía de actuar desde Santiago del Estero a Córdoba, el lunes a la madrugada.El instrumento se habría caído de la caja de la camioneta en la que viajaba junto a su manager Gustavo Gutierrez y otros dos músicos. El artista cree que puede haber quedado tirado en algún tramo de la ruta 9.Julio Paz, integrante del Dúo Coplanacu, realizó en las últimas horas un desesperado pedido para que quien haya encontrado su bombo se lo devuelva.

Julio dijo que si bien tiene otros bombos, el que perdió y que tiene hace más de diez años es el más valioso para él. Por eso solicitó que aunque alguien lo encuentre roto, se lo devuelva igual."El que lo tenga, que disfrute, que toque un poco, pero que me lo devuelva", ironizó el músico que todavía guarda la esperanza de encontrarlo.En diálogo con Cadena 3, el artista aseguró que cree que el instrumento se le voló de la caja de la camioneta en la que viajaba de Santiago del Estero rumbo a Córdoba.

Paz sospecha que se puede haber caído en la zona de las Salinas: "Es por donde más rápido íbamos", indicó. Pero tampoco descarta que se haya caído en el tramo de Ojo de Agua, por la gran cantidad de curvas."Si alguien lo encontró o lo vio, que me lo devuelva. Puede que se haya roto, pero no importa, eso se arregla", dijo."Es un bombo al que le tengo mucho cariño. Mi corazón lo espera, aunque no sé si decidió quedarse en las salinas. Ya sabrá Dios por qué", señaló emocionado Paz.