Belén Francese se mostró con poca ropa y contó por qué actor muere de amor

En una de las secciones de Pasapalabra se nombraron algunas parejas conformadas por argentinas y estrellas internacionales. Al igual que el resto de los invitados, Belén Francese confesó su amor por un famoso actor y recordó su frustrado romance con un español.El conductor propuso a las mujeres invitadas que confesaran su amor por alguna estrella internacional. Cuando llegó su turno, Belén nombró a una figura clave de Hollywood: "A mí me gusta Robert de Niro pero ahora está muy mayor", dijo, para rematar el comentario con un chiste: "Te mando un beso, Robert. No sé si me está mirando".

Al comentar que actualmente está soltera, la modelo continuó el chiste como si estuviera esperando el llamado del actor. José María Muscari, otro de los invitados, intervino para recordar que Belén había tenido una breve historia con Enrique Arce, el actor que interpretaba a "Arturito" en La casa de papel.El español había contactado a la modelo por Instagram, y durante su visita a Argentina, Arce se encontró con Belén. Sin embargo, ese encuentro no resultó como la modelo esperaba y decidió no mantener el contacto a pesar de ser una de las figuras del momento: "A ese no le di bola, no me gustó", explicó la modelo.Para finalizar, Belén dejó en claro que tiene ojos para un solo hombre, aun cuando se piensa en el terreno de la fantasía. "Ya va a llegar el amor", concluyó. Mientras tanto, De Niro sigue siendo su amor inalcanzable.Mientras tanto, en las redes sociales, la poetisa posteó en los últimos días varias fotos luciendo sus curvas.