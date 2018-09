La foto de altísimo voltaje de Griselda Siciliani

"...Lo niego todo" Una publicación compartida de Griselda Siciliani (@griseldasiciliani) el 4 Sep, 2018 a las 1:07 PDT

Ay! ???? Una publicación compartida de Griselda Siciliani (@griseldasiciliani) el 1 Sep, 2018 a las 10:28 PDT

Griselda Siciliani subió a Instagram una imagen suya de altísimo voltaje. La actriz posó frente al espejo luciendo una remera muy corta, de una de sus diseñadoras predilectas "La Coneja China", con la que se le veía toda la panza. "Lo niego todo", escribió.Hace un tiempo la actriz confesó: "Me he filmado (teniendo sexo). Me gusta mucho la pornografía. Hay algo de la imagen, de verse, de ver cómo se ve, que está bueno. Después todo se borra, inmediatamente", aunque aclaró: "Creo que con celular no me he grabado. . . Eran tres cámaras, un drone y una grúa", bromeó.Griselda Siciliani abandonó su rubio para volver a su tono natural con corte carré: "Hola morocha, al fin nos volvemos a ver", tituló la imagen de una reciente producción de fotos en la que se la vio con su nuevo estilo.