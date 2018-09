Ex GH mostró su pancita de cinco meses y confirmó el sexo de su bebé

Coty Álvarez, embarazada de cinco meses, confirmó que está esperando un varón con un tierno posteo en Instagram."Y de repente saltó la pancis... No sé dónde va a entrar este pequeño porque ya no puedo ni respirar!!! Ya sé que es varoncito!!!!! Me tiran algunos nombres copados???", comentó.La modelo y ex "Gran Hermano 2011" se refirió a este momento especial en su vida."Bien, estoy feliz! Nunca creí que podría sentirme tan feliz. Estoy disfrutando comiendo todo lo que quiero como nunca me permití (se ríe)", explicó Coty al sitio Primiciasya."El papá está que no puede creer pasar por la experiencia de ser papá biológico por primera vez a los 53", añadió.Y sobre los nombres que tienen pensando para el bebé, comentó: "Por ahora no tengo nombre. Me gustó Thor y Clark pero el papá no lo aprobó (se ríe)".Al momento de anunciar el embarazo, Coty hizo referencia al momento personal que estaba pasando con el padre de su hijo con un fuerte mensaje: