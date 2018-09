Darín se arrepintió de pedirle disculpas a Bertucelli

Ricardo Darín está recalculando sus pasos tras disculparse públicamente con Valeria Bertuccelli y Érica Rivas, sus ex compañeras de elenco en "Escenas de la vida conyugal" que lo acusaron de maltratarlas durante los ensayos.



"Cometí un error. Esto es odio", aseguró el actor al periódico Perfil en referencia a su mensaje conciliador al principio de la polémica con Bertuccelli a la que luego se sumó Rivas.



Darín, de 61 años, confesó que no se esperaba "de ningunísima manera" que sus colegas le "pegaran" por el supuesto destrato al que sometió a sus compañeras de elenco. El actor recibió el apoyo de la directora de la obra, Norma Aleandro.



"No puedo creer que se haya generado tanto odio hacia mi persona y yo no me haya dado cuenta. Eso es lo que más me sorprende. Es indiscutible que la única forma en que vos podés difamar a alguien en público por un hecho privado es porque odiás", admitió Darín.



"No es difícil laburar conmigo. Puedo ser un poco más metido que lo aconsejable, hasta ahí llego. Puede ser que a alguien le joda que le diga si tal peinado le queda mejor o peor, pero nunca eso puede ser interpretado como un intento de daño", convino.