Critican a Lali Espósito por su ausencia en un homenaje a Romina Yan

Los productos infanto-juveniles de Cris Morena fueron el semillero de muchos artistas que hoy brillan con luz propia. Una de las más destacadas es, sin duda, Lali Espósito."Rincón de luz", "Floricienta" y "Chiquititas sin fin" fueron los primeros trabajos en los que Lali comenzaba a sobresalir. La fama la alcanzó al interpretar a Marianella Rinaldi en "Casi ángeles". Además, de esa tira surgió una banda pop: "Teen Angels".La relación de cariño entre Lali y Cris fue algo vapuleada en las redes sociales luego de una decisión de la joven artista. Eligió estar presente en el Festival de Cine de Venecia y no en el homenaje a Romina Yan, "ViveRo, noche de sueños", este miércoles 5 de septiembre en el Gran Rex.Lali viajó a la ciudad italiana porque su película "Acusada" fue seleccionada para competir junto a otros 21 títulos por el máximo galardón, el León de Oro. En sus redes sociales, Espósito compartió varias fotos y videos de sus primeras horas en Italia pero a sus fans no le hizo mucha gracia el "plantazo" a Cris Morena.La proyección de "Acusada" está prevista para el martes 4 a las 16:45 hora local (11:45 de la mañana en Argentina) y Lali no llegaría a presentarse en el Gran Rex.