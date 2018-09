La nueva vida de Alejandra Pradón: "Hoy elijo vivir tranquila"

"Ir al centro de estética es algo normal para mí. Soy coqueta desde los 15 años. Antes de los 18 mi papá me firmó para que me fuera a trabajar a una escribanía, y siempre me gustó andar en tacos, botas altas, pantalones ajustados. ¿A quién no le gusta estar bien, verse arreglada? Es lindo que la mujer esté cuidada. Yo me veo una uña mal y se me cae el mundo. Voy enseguida a este lugar para que me hagan las manos. Cuando tuve el accidente, hace catorce años, lo primero que pedía era que me hicieran las uñas. Yo postrada, con un corsé, meses y meses toda quebrada, sin poder moverme, acostada, donde nadie me veía y esta gente me hacía las uñas. No me puedo ver mal", dijo la ex vedette Alejandra Pradón a la revistaTras el dramático episodio que le tocó atravesar en 2004 al caer de un séptimo piso, Alejandra logró sobreponerse y salir adelante optando por resguardar su bienestar personal y alejarse un poco de la exposición mediática. Pero a pesar de no estar tan expuesta, la rubia nunca dejó de cuidarse y producirse. "Mi genética ayuda mucho para verme bien. Tengo buena piel. Además, el doctor Félix me cuida también, y grabé para un reality de ellos con un par de cositas que me hice. Me hago plasma desde hace cinco años. El empezó conmigo con eso para mejorar un poco el tema de las cicatrices. Eso regenera cinco capas y da colágeno. Es fantástico para cara, cola, piernas", revela la rubia mientras se anima a hablar de cómo atravesó su momento más duro."Ahora todo es el rating, la economía y yo no estoy para discutir. Hoy elijo vivir tranquila. Obvio, fue una carrera maravillosa la que tuve, no me quejo y me enorgullece. Fue de lunes a lunes, sin feriado, temporada, fiestas, y así es la vida del artista. No es nada fácil", afirmó.-¿Estás en pareja?-Me gusta estar tranquila y sola. Disfruto recibir amigos y no tener que compartir el control con alguien que mira fútbol. Casas diferentes o algún día se puede dar. Preservo mi vida privada. Si estoy con alguien, cada uno a su casa o un hotel lindo para pasar un buen momento. Si uno no se quiere no te quiere nadie, hoy me priorizo yo.