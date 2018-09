Espectáculos

¿Hallará el amor en boxes?

Lunes 3 de Septiembre de 2018

Tras separarse, la diosa de las transmisiones de TC confiesa: "Quiero ser mamá"

"Es algo que se me despertó hace poco. Pero de todas maneras no siento que me corra el tiempo, ni lo veo como un tema que sea una presión", señaló Soledad Solaro, quien el fin de semana próximo estará en Paraná.