Prefiere políticos antes que futbolistas: "Todo lo que se ve tiene dueño"

Sobre su piel reposan unos 23 tatuajes. Algunos enormes e impactantes, otros pequeños y que pasan más desapercibidos. Pero Sofía Clérici (30) le da un sentido a cada uno. "Trato de hacerme cosas que me marcan el momento que estoy viviendo, como marcas de vida", explica. Aquel gusto por pintarse la piel le valió el mote de Miss Tattoo que la hizo sobresalir entre las demás chicas del ambiente artístico.-¿Cuál de tus tatuajes es el más significativo para vos y por qué?-El más significativo es la rosa que tengo atrás de la oreja. Es por mi abuela que se llamaba Rosa y que ya no está. Ella fue como mi mamá.-¿Cómo surgió la idea de lanzar la línea de lencería erótica, Fetish?-Surgió porque siempre me gustó el tema del sado. Me gustan mucho el cuero y la lencería con diseño.-¿A vos te gusta la práctica sadomasoquista?-No te digo que la practico, pero de vez en cuando está bueno tomar esa postura.-¿En el sexo asumís un rol más dominante o de dominada?-En el sexo soy más de dominar, aunque pocas veces me puedo llegar a dejar dominarFanática confesa del deporte, en su vida privada Sofía juega al misterio. Y así, intrigados, mantiene a sus 245 mil seguidores de Instagram. Es que ella muestra sólo lo que quiere. Posa con poca ropa, es cierto, pero deja ver apenas una parte de su vida íntima. "Todo lo que se ve tiene dueño", escribió al pie de una fotografía en la que posa de espaldas y con un sensual body blanco colaless.-En tu Instagram decís que estás acompañada por alguien que te gusta mucho y que te cuida. ¿Quién es? ¿Es del medio?-De mi vida privada no hablo. Sí estoy con alguien. Estoy muy bien, feliz y cuidada. Me siento en el mejor momento de mi vida, pero no me gusta dar detalles.-¿Cómo maneja él la exposición que hacés de tu cuerpo? ¿No es celoso??No es celoso para nada; al contrario, me apoya en todo. Es una persona muy relajada y muy segura de sí misma.-Parece que estás enamorada, al menos en Instagram avisaste que todo lo que se ve tiene dueño. . . ¿es así?-Sí subí algo a Instagram, y así es por ahora.-¿Ya te hiciste un tattoo en su honor? ¿Hay alguno que compartan?-No. Todavía no nos hicimos nada juntos, pero me quiero hacer algo con él o uno que signifique algo para mí, pero en base a él.-¿Cuánto hace que están juntos? ¿Conviven?-No convivimos y hace cuatro meses que estamos, poquito.-¿Qué planes tienen?-Por ahora pasarla bien y disfrutar el momento, no pienso en más que eso.-¿Te gustaría ser mamá?-Por ahora no. No está en mis planes ser mamá, pero en algún momento?-¿Cuáles son tus medidas?-Mis medidas son 95-67-96.-¿Cómo mantenés tu lomazo?-La verdad es que tengo que agradecerle todo a mi mamá. Si bien me gusta mucho hacer deporte y me gusta estar siempre activa, la verdad es que como de todo, no me cuido en nada. Es todo genético.-¿Te dijeron alguna vez que te parecés a Lali Espósito? ¿Vos te ves parecida?-Sí, me lo dijeron. Me parece que lo dicen por la cara. Hay veces que nos maquillamos igual y tenemos como la misma fisionomía, pero estilo y cuerpo me parece que no.-¿Qué opinás de ella? ¿Te gusta el estilo sexy que tiene últimamente?-Sí, me parece súper linda y carismática. No sé si tanto sexy, pero me parece que reúne unas condiciones que están copadas.-Te gusta el vino tinto. ¿Cuántas copas necesitás para ponerte cachonda?-Me gusta muchísimo el vino tinto, y para ponerme cachonda necesito como tres cajas de vino (risas). Tengo aguante con el vino. Me gusta mucho.-¿Cómo juega para vos el qué dirán? ¿Te importa lo que digan de vos?-La verdad es que no me interesa mucho lo que dice la gente. Hablan por hablar. A la gente le gusta mucho meterse en la vida del otro, y yo en esa no entro. No me importa y siempre fui más perfil bajo en ese sentido. No me gusta hablar de la vida de nadie ni cuento mucho de la mía.-Finalmente, ¿tuviste algo que ver con el ex gobernador Daniel Scioli, más allá de una simple amistad con el que te mandabas videitos?-¡Ay! Esta pregunta la tenían que hacer, ¿no? La verdad es que tuvimos una amistad. Eramos amigos y sí teníamos intimidad, pero más no te voy a seguir contando porque es un tema pasado.-¿Seguís en contacto con él?-No.-Alguna vez declaraste que los políticos y los futbolistas te escriben, te buscan. ¿Le diste calce a alguno? ¿A quién?-Sí. Todas las chicas deben opinar lo mismo: de la gente conocida la que más escribe son los futbolistas y los políticos. Pero yo me tiro más para el lado de los políticos, obviamente.