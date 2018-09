Un mensaje del movimiento #NSB... Porque No Somos Boludos...

Sumate a nosotros, daaaaleeeeee. pic.twitter.com/HNZjrOlAs8 — ALFREDO CASERO (@agencialavieja) 1 de septiembre de 2018

En el marco de los posibles cambios en el Gabinete y la brusca caída del tipo de cambio, el humorista Alfredo Casero pidió no hacer "un golpe de Estado" en diciembre próximo.A través de su cuenta de Twitter, el actor advirtió sobre posibles "desmanes y desórdenes" a fin de año y le recomendó a la oposición que "arme un partido y gane las elecciones".Casero publicó un video en la red social en la que se dirige al Pueblo como "presidente de la N.S.B (No Somos Boludos)", un movimiento que fundó y que representa su postura política.El espacio surgió durante una charla televisiva en la que el humorista explicó la situación del país con una metáfora sobre el flan, que luego se viralizó por las redes sociales."Hola, yo soy Anibal Ybarra: soy yo y una barra... llegan las navidades, diciembre, ¿cuándo querés que sean? La familia se reúne, con su típicas botellas de sidra y turrones, garrapiñadas", bromea Casero en el video que compartió.El ex Cha cha cha señaló que en esa época "vienen los desmanes y los desórdenes porque ya sabemos cómo hacen las cosas...".Sentado en un sillón, el humorista agregó: "Este diciembre, que es época de fiestas, no hagamos un golpe de Estado"."Sumate a nosotros, haceme caso", cierra Casero la grabación, para luego mostrar una placa negra con la frase "Armen un partido y ganen las elecciones", concluye el video.