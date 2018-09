Oriana Sabatini reveló cómo es la relación a distancia con Paulo Dybala

Oriana Sabatini regresó de Italia, en donde estuvo el último mes viviendo junto a Paulo Dybala, el futbolista argentino con quien confirmó su romance después del Mundial de Rusia 2018. Antes de emprender el viaje -que comenzó con unas vacaciones en Grecia-, la pareja viajó a Córdoba para que ella conociera a la familia de él y, así, dejaron de ocultarse frente a la prensa.La cantante regresó al país para cumplir con compromisos laborales pero luego volverá a Torino, ciudad en la que vive Dybala, que se destaca en el club Juventus.En una entrevista, la hija de Catherine Fulop habló de los planes a futuro y de la relación a distancia."Nunca dejaría todo. Siempre tendría mis cosas porque creo que es lo que le hace bien a uno. Igual, paso a paso, no quiero apurarme con ninguna decisión porque es una relación que aprecio mucho y quiero que funcione. No quiero tomar ninguna decisión precipitada", confesó cuando le consultaron.La joven, decidida a priorizar su carrera como cantante y modelo, confirmó: "Eso lo voy a hacer toda la vida, ya sea con mi carrera o con lo que me haga feliz. Creo que tener tus cosas le hace bien al alma... Una relación a distancia implica tener las prioridades bastante claras, pero mientras haya amor, creo no hay problema".Ori, contó que ya conoció a la familia de Dybala, pero cuando le preguntaron por planes de casamiento, sentenció: "No, no, somos chiquitos".También dijo que la invitaron a participar de la salsa en trío del Bailando 2018, pero como ese ritmo será en octubre, ella no sabe si estará en el país o si ya estará de regreso en Italia acompañando a su novio, publicó