Granata mostró su silueta y su marido sorprendió con una sunga

#Uma#mama ?? Una publicación compartida de Amelie?? (@amaliagranata) el 29 Ago, 2018 a las 4:37 PDT

Te amo @leo_squarzon ?? Una publicación compartida de Amelie?? (@amaliagranata) el 29 Ago, 2018 a las 4:25 PDT

In love ???? Una publicación compartida de Amelie?? (@amaliagranata) el 27 Ago, 2018 a las 1:53 PDT

Mis amores ?? Una publicación compartida de Amelie?? (@amaliagranata) el 29 Ago, 2018 a las 4:29 PDT

Después de varios meses intensos por su militancia provida, Amalia Granata hizo las valijas y partió con toda su familia rumbo a Cancún, uno de los paraísos mexicanos. Se hospedan en un famoso all-inclusive y junto al pequeño Roque, Uma y Leo Squarzon le están sacando el jugo al verano del norte. Pero no todo es tan soñado: la invasión de algas en el Caribe los obligó a recluirse en la pileta, ya que es casi imposible entrar al mar que además no tiene su color esperado.Amalia compartió sus días de descanso en Instagram y recibió muchos elogios por su cuidada figura, que mostró sin retoques en Isla Mujeres, donde la familia finalmente pudo disfrutar del ansiado mar turquesa que caracteriza a la zona. Su marido, empresario gastronómico, no se quedó atrás y sorprendió con una sunga negra. La panelista, en cambio, prefirió una bikini discreta, sin escotazo ni colaless.Amalia y Leo están juntos desde hace dos años y a pesar de alguna turbulencia en el medio, siguen súper firmes y planean volver a ser papás muy pronto, según TNShow.