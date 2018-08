"Una o dos veces por semana", la nueva confesión de Fulop sobre su intimidad

Catherine Fulop estuvo en "Morfi" y habló de la intimidad con su esposo, Ova Sabatini, con quien está en pareja hace más de 25 años y tuvo dos hijas: Oriana y Tiziana.Durante la entrevista, la actriz contó una divertida anécdota: "Cuando salgo de ducharme tengo que ir del baño al vestidor, y paso por delante de la cama donde él está acostado, viendo fútbol. Entonces, si me puse la toalla, es por la toalla, si no me la pongo, me dice que me estoy pavoneando. Apenas entro al baño para ducharme cierro la puerta porque el Ova empieza a espiarme".