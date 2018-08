?? Una publicación compartida de Virginia Gallardo (@virchugallardo) el 30 Ago, 2018 a las 3:01 PDT

Estuvo en pareja tres años. Afrontó más de una crisis de pareja. Hace un tiempo Virginia Gallardo y Martín Rojas decidieron terminar su relación.Si bien la vedette no quiso hablar demasiado del tema, dejó muy en claro que no hubo terceros en discordia.En más de una oportunidad, le preguntaron si estaba saliendo con alguien. Ella, fiel a su estilo, eligió no ventilar su intimidad. No le gusta hablar de su vida privada.En los últimos días, Gallardo comenzó a compartir sensuales fotos desde las playas de Miami. ¿Con quién se fue? Con su ex. Es que la vedette le dio una nueva oportunidad al empresario.