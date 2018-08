"Jujuy" Jiménez habló sobre de su supuesto romance con "Pocho" Lavezzi

Sofía "Jujuy" Jiménez se prepara con todo para su debut en el Bailando 2018 -será la segunda figura en salir a la pista- y en medio de las expectativas que eso genera se la vinculó sentimentalmente al "Pocho" Lavezzi.



Todo comenzó cuando Karina Iavícoli reveló que la modelo estaría iniciando un romance con el futbolista, recientemente separado de Yanina Screpante. Según contó la periodista, la ex de Guillermo López habría viajado a China para encontrarse con su nuevo amor.



En diálogo con Los ángeles de la mañana Sofía contó su versión. "No conozco China, nunca en mi vida fui. Muestro todos los viajes en las redes, se hubiesen enterado", aseguró.



Luego, explicó: "Me lo tomé con humor. El celular me estallaba y todos querían saber qué pasaba con el Pocho. No hay nada mío con él, no lo conozco. No me voy a hacer mala sangre por esto. . . Entiendo que debe ser parte de estar en un programa con tanto exposición".



Y para el final sentenció: "Creo que él está de novio y no está bueno generar estas cosas que no son reales".

Fuente: Gente