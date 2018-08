Natalia Oreiro hizo un furioso descargo por su tremenda caída

El fin de semana, Natalia Oreiro protagonizó un accidente y sufrió un corte durante la entrega de premios de los Kids Choice Awards Argentina 2018.La actriz se refirió al tremendo golpe que se dio al caer desde el escenario y no escondió su enojo en una entrevista en el programa de Verónica Lozano, la conductora del evento.Sin disimular su bronca, Oreiro comentó: "Nunca me dijeron que había un agujero en el escenario. No me tropecé con el vestido. Me caí a un agujero de un metro y medio. Me podría haber matado".

Cuan do Lozano intentó justificar el accidente que sufrió la cantante, Natalia disparó de manera irónica: "Había muchos chicos, menos en el lugar donde me caí. Estoy toda rota, pero viva", comentó.La cantante recibió un galardón por su trayectoria y cuando subió al escenario a agradecer la distinción, pisó sobre una zona sin apoyo y cayó estrepitosamente al suelo, dándose de lleno el piso con la cara.Enseguida fue auxiliada por Lozano y la uruguaya sin perder la sonrisa se levantó y pidió repetir la accidentada entrada. Ahora, aprovechó la comunicación para pasar su factura.