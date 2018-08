Agustina Kämpfer rompió con los estereotipos y vistió de rosa a su hijo

Agustina Kämpfer realizó un posteo desde las redes para concientizar sobre la igualdad de género y para ello decidió romper con un viejo estereotipo en cuanto a la vestimenta de los más pequeños.Dejando atrás el clásico rosa para ellas y el celeste para ellos, la periodista decidió vestir a su hijo completamente de rosa y escribió un mensaje que llama a la reflexión."Este es mi hijo, Juan, y efectivamente está vestido de rosa Porque en un mundo en el que los que asoman están cambiando hasta el idioma en pos de la igualdad de géneros, ya no hay lugar para que haya "colores de nene" y "colores de nena", escribió Kampfer en su cuenta de Instagram junto a la foto de su bebé con un body rosa.Y concluyó: "Lo pienso hoy, en este momento de la historia, y me parece tan pero tan ridículo, insólito, y hasta dañino y aburrido. Algún día le voy a contar al gordo que antes, "en mi época", los colores de la ropa de bebés iban según los genitales y se me va a desmayar de la risa. Por suerte".