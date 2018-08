Fue botinera, se luce en un programa de TV y quiere volver a enamorarse

Se llama Lourdes Puppi y tiene 22 años. "Lo quiero, lo tengo", dirá a lo largo de la entrevista, dando muestras de su gran carácter. Y quizás haya sido ese carácter el que la llevó a conseguir cada una de las cosas que fue proponiéndose. Desde chiquita, incitada por su mamá, gustó de la tele. "Mi mamá me impulsó a todo lo artístico", dijo la muchacha, que cuando era apenas una nena participó de diferentes castings hasta quedar en el show del chiste de Videomatch. Hoy, Puppi, como la llaman todos, disfruta de las mieles de la tevé, su gran sueño.-Participás en Combate, ¿qué puertas sentís que te abrió el programa?-Me dio mucha imagen. La gente me conoce desde otro lado y mi nombre tiene más peso. Siento que todavía no me cambió la vida, pero sí lo veo como un trampolín hacia mi futuro. Desde chiquita siempre quise ser famosa, y acá te exponen bastante.-¿A qué te dedicabas antes de Combate?-Soy bailarina y profesora de danzas. Doy clases de ritmos urbanos para adolescentes y reggaetón infantil. Antes de entrar a Combate también bailaba en comparsas y hacía shows de animación en fiestas de 15.-¿Sos muy fanática del cuerpo?-Sí. Creo que el cuerpo es parte de mi trabajo. Desde ahora y hasta que me muera es un todo. La imagen dice mucho en este medio. A veces me siento muy obsesiva y nunca me conformo al ciento por ciento cómo estoy. Me hice las lolas hace dos años y me gustaría ser mucho más flaca, pero por momentos me gusto bastante.-¿Te harías algún otro retoque?-Ácido hialurónico en los labios es mi próximo retoque.-¿Qué no te operarías jamás?-No me tocaría nunca la nariz, es algo que me encanta de mi cara, creo que es todo. Los dientes me gustaría hacérmelos.-¿Te gustaría ser parte del staff de bailarinas de Showmatch?-¡Mi sueño es estar en Showmatch! Como famosa, claramente. Como bailarina no me siento con tanta técnica como para acompañar a otro.-¿Estás en pareja?-Estoy soltera. Corté hace dos meses.-¿Te gustaría enamorarte?-Me gustaría enamorarme pero en otro momento y, si es así, de alguien del medio. En esta etapa de mi vida necesito estar sola, por tiempo y energía. Hace unos años fui bastante botinera-¿Se te acercó algún futbolista?-Soy de Independiente, y algunos jugadores de Primera llamaron mi atención, y yo la de ellos. Instagram es clave para ese tipo de palos.-¿Saliste con alguno? ¿Con quién?-Salí antes de ponerme de novia con mi ex.-¿Te gusta alguno en especial?-Me gustaba Diego Rodríguez, de Independiente. Es mucho más grande que yo, pero no tuve chance de conocerlo. Por ahora no tengo otros en mente.-¿Qué ingrediente no puede faltarle a un hombre para que te guste?-Me gusta que tengan lomo y mucha personalidad. Que me hagan reír es clave, soy muy simpática, y eso me llama la atención de otros.-Desde que estás en la tele, ¿los varones te avanzan más?-No, al revés. Creo que estar tan expuesta y en un nivel más alto hace que tengan miedo de encarar. Los pibes con los que ya estuve no volvería a tocarlos; figurita repetida no completa el álbum. Estoy apuntando mucho más alto.-¿A qué te referís?-Hombres más grandes. Alguien que me lleve de viaje y que me trate como a una reina (risas).

