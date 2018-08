¿Encontrará nueva pareja en boxes?: La diosa del TC, separada de su novio

Soledad Solaro (39) y Juan Pablo Rodríguez (48) comenzaron este 2018 a puro amor. Sin embargo, tras casi 8 meses de relación, la pareja decidió ponerle punto final a su noviazgo, tal como informó el periodista Lío Pecoraro en Twitter.La modelo se lo confirmó al sitioy deslizó algunos indicios que desencadenaron la ruptura: "Fue todo muy reciente. La verdad es que no tengo nada para decir, no pasó nada tremendo, simplemente éramos incompatibles en algunas cositas"."¡¡¡Lo adoro con todo mi corazón!!! Salí casi 8 meses con él y fue muy importante para mí. Pero bueno, es la vida misma que a veces funciona y otras veces no", agregóPor último, Soledad destacó las cualidades del empresario (divorciado y padre de dos hijos de 14 y 8 años, de una relación anterior): "Es un tipazo, 11 puntos como amigo y como persona. Pero cada uno tiene sus temitas de personalidades y no siempre se logra evolucionar o aceptar las cosas del otro, y hay que soltarnos a tiempo".