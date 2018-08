Mónica Farro reveló con qué otra mujer tendría un affaire

Sin pelos en la lengua, la vedette uruguaya Mónica Farro (42) respondió una pregunta muy hot. Ocurrió en el programa Todas las tardes, que conduce Maju Lozano. El panelista Lio Pecoraro le consultó a quien elegiría para tener algo. Y le dio a elegir entre Nicole Neumann, Pampita y María Eugenia Ritó.Sin dudarlo un instante, respondió: "¡Ritó, Ritó! Ritó me ha comido la boca varias veces", contestó Farro sin vergüenza. "En realidad me gustan más las morochas, pero sí. Las otras dos no me calientan nada", dijo la rubia.Hace unos días que el nombre de la vedette está en el centro de la escena, ya que reveló que se sometió a una cirugía para ligar sus trompas de Falopio. "Al principio sentía mucha culpa porque creía que iba a dejar de ser mujer, sentía que me estaba arruinando la vida. Pero mi médico me hizo entender que era lo mejor que estaba haciendo y ahora estoy más tranquila", había dicho.Hace algunos años, la Ritó jugó con Silvina Escudero: