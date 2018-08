Fabiana Cantilo: "Soy una mujer golpeadora"

Fabiana Cantilo participó del programa "Podemos Hablar" y reveló un momento muy oscuro de su vida. La consigna que enunció el conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff, era que todos los invitados dieran un paso al frente si se habían "agarrado a las piñas o de los pelos".



La cantante reveló que había ejercido violencia física con sus ex parejas como consecuencia de su adicción a la droga: "Soy una chica violenta, les pegué a mis novios. Solo les pego a los hombres. Con uno nos cag. . . a trompadas, tipo soldado. Soy una mujer golpeadora. El pibe estaba medio "locardi", nos cag. . . a trompadas varias veces".



"Tenía toda la jeta deformada. Eso era antes, ahora no entro en eso. Es importante decir eso: si te drogás terminas en esa, en las cárceles, los hospitales y la muerte. La violencia de género es de los dos lados. No fui golpeada, yo los incitaba a que me golpeen. Lo debo confesar", agregó.