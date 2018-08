Zaira Nara, conductora de "Morfi, todos a la mesa", Telefe, respondió a una pregunta de su compañero Damián de Santo sobre la fama de su hermana Wanda, mujer de Mauro Icardi.



"¿Te jode que todo el mundo te pregunte siempre por tu hermana?", le consultó el actor.



Zaira, al instante, respondió: "No, me encanta. Mucha gente en la calle me sigue diciendo "¿ella no es la hermana de Wanda?". ¡La p. . . hago tres horas por día de televisión!".



"Pero sí, siempre seré la hermana de Wanda y me encanta. Cuando tenés a alguien tan pero tan fuerte. tenés que disfrutarlo porque es la realidad", finalizó.