En pie de guerra: El misterioso mensaje de Luciana Salazar, ¿dirigido a Redrado?

A pesar de haberse separado varias veces, pareciera que la relación entre Luciana Salazar y Martín Redrado, ahora sí, se rompió definitivamente. El escándalo estalló después de que la modelo contara a través de su cuenta de Twitter que su ex pareja, supuestamente, le hacía brujerías.Él negó las acusaciones, pero ella, decidida a contar su verdad, lo desafió a través de la red social. "¿Y el vaso congelado con mi nombre y fecha de nacimiento en su freezer? ¿Eso no se anima a contarlo?", escribió, misteriosa.Ahora, la modelo fue aún más lejos y publicó un audio del preciso momento en el que encuentra el mencionado papel con sus datos personales en la heladera de su ex pareja.En el comienzo del audio, Salazar le consulta al economista si tiene helado, y se escucha el ruido de la heladera abriéndose. Después de unos segundos de silencio, exclama: "¡¿Qué es eso?! ¡Explicame qué hay en ese vaso por favor!". El economista le responde que no sabe, que es solo "un pañuelo verde"."¡Encima dice mi nombre, Martín! Dice Luciana, clarito. ¿Qué es esto? ¡Por Dios! Estoy temblando. ¡Es una brujería! Tiene mi nombre, tiene mi nombre. Por favor, dice mi nombre, Martín. ¿Quién puso esto acá? Encima dice Salazar y mi fecha de nacimiento", se escucha la voz de la modelo, muy nerviosa.En todo momento Redrado se mostró confundido por el hallazgo. "Te juro por Dios que no sé nada. No es ninguna brujería. En serio, calmate", dijo el economista, tal como reprodujo el programa Bendita.Luego explicó qué fue lo que sucedió: "Hace dos semanas vino Liliana y me dijo que la manera de alejarme de vos era esta, y lo hizo ella"."¿Vos estás buscando alejarme?", le preguntó Salazar. "Bueno, no. Ahora, justo nos separamos y me dijeron que era la manera para que se enfríe la relación", explicó.Terminante, la modelo ofreció una salida al conflicto: "Te lo soluciono yo, me abro. No me veas más ni a mí ni a mi hija. Vos me buscás a mí, yo no te pedí de venir, vos me escribiste"."Tenés razón. Es una contradicción que tengo y no resuelvo. Te pido perdón, no hay ningún interés de perjudicarte o hacerte algo malo. Quiero que te quedes tranquila. Yo tampoco me entiendo. No sé qué es lo mejor para nosotros. No sé qué es lo que me hace bien, Luli", le aseguró su ex pareja.Pero eso no fue todo. A través de Instagram Stories, Salazar publicó un mensaje: "Quien no va con la verdad a nada le teme. El día que salgas del clóset vas a ser feliz y no vas a molestar a nadie".Sin embargo, después, utilizó su cuenta en Twitter para decir que el misterioso mensaje no estaba dirigido a Redrado: "¡No lo puse por él! Sino por otra persona que se metió sin que lo llamen para molestar".