Fotos hot y revelaciones de Jelinek sobre su encuentro íntimo con un conductor

Karina Jelinek soltó la lengua, aceptó hablar de su intimidad en Los Ángeles de la Mañana, y sorprendió con algunas revelaciones de diversos encuentros sexuales que tuvo.En ese sentido, la modelo contó con quien la pasó mejor en la cama. "La pasé muy bien con un conductor. En todo sentido", disparó la morocha que no quiso dar el nombre, aunque entregó una pista: "El conductor de televisión actualmente no está trabajando".Por otro lado, en medio del cuestionario de Ángel de Brito y sus panelistas, agregó: "No me atraen los actores; la pasé muy bien también con un deportista, que es polista".Mientras tanto, Jelinek revolucionó las redes con un desnudo detrás de una puerta y otras fotos que compartió en su cuenta de Instagram.