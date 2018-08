Mediática confirmó que está embarazada, pero su pareja no cree que sea el padre

En su tercer mes de gestación, Tamara Gala brindó un móvil desde Córdoba con "Intrusos" en el que confirmó su embarazo y también que se separó de su última pareja ya que él duda ser el padre del bebe que espera.La morocha ya fue noticia a principio de año cuando se separó del padre de Pedrito, su primer hijo que ya tiene poco más de dos años.Al tiempo, se supo que Tamara había comenzado una relación sentimental con un Pai Ubanda llamado Osvaldo. "Yo no profeso su misma religión, pero lo respeto mucho. Él ayudó a mucha gente, incluso a mí me ha dado mucha paz interior", contó Gala en "Intrusos".Hasta ahí, todo bien. Pero los problemas comenzaron hace pocas semanas cuando Tamara Gala se enteró que estaba embarazada ¿Y por qué esto desencadenó una tormenta? "Él es una persona que no puede tener hijos, o tiene muy pocas chances, porque tiene varicocele. Además, yo tomo una medicación que hace muy difícil quedar embarazada. Con Pedrito tuve muchos problemas, fue un embarazo de riesgo", explicó la vedette."Con el caso de él y el mío, fue todo muy loco para los dos, no podíamos y ahora estoy embarazada"."A Osvaldo lo amo, es una persona increíble. Si yo me fui de la casa en la que convivíamos es porque él está confundido, no cree ser el padre. Pero me voy a hacer un ADN para confirmar que es su hijo", explicó la morocha.