Destape hot: Tiziana Sabatini se mostró con el torso desnudo

De perfil mucho más bajo que su hermana Oriana pero con similares atributos físicos, Tiziana Sabatini subió la temperatura de Instagram con una sensual postal publicada por la fotógrafa Dolores Gortari en la que se muestra con el torso desnudo."Titi corazón", escribió artista junto a la foto, utilizando el apodo cariñoso con el que la llaman sus seres queridos. Mientras Oriana vive un romance súper mediático con el futbolista Paulo Dybala, Tiziana prefiere enfocarse en su gran pasión que es el diseño gráfico."Todo lo que hago en redes lo hago por placer, no me considero para nada una it girl, de hecho esa palabra no me gusta. Me encanta lo que comparto y muchas veces me abre la puerta para nuevos trabajos", reconoció la joven en una reciente entrevista con Infobae.La promoción en las redes sociales realizada por Tiziana pronto dio sus frutos y ya fue contratada para ser la imagen de una importante marca internacional de perfumes. En la misma senda que su madre y su hermana pero mucho más introspectiva, la muchacha se abre camino en los medios y tiene cualidades de sobra para conquistar al público.