Maju Lozano presentó su novio y reveló cómo lo conoció

La semana pasada, Maju Lozano (46) sorprendió a los televidentes con una romántica declaración de amor. "Te amo, Juan. Bueno, chicos, me enamoré. ¿Qué voy a hacer?", exclamó la conductora de Todas las tardes sobre su nuevo romance. "Tiene ojos marrones", brindó como pista, además de que sus compañeros dijeron que tiene 42 años. Y ahora, finalmente, llegó la presentación oficial en redes.



Maju le dio las fotos a su panelista Lío Pecoraro, quien las publicó en su cuenta oficial de Twitter. "Aquí la foto que comprueba el amor. ¡Este es Juan 42, el Chino! ¡El hombre que hace 6 meses le robó el corazón a @soymajulozano! Se los ve muy bien y pueden felicitarlos oficialmente", escribió el periodista en su perfil.



Por su parte, el portal Primicias ya se contactó con la paranaense quien explicó sobre este buen presente sentimental: "Va todo súper bien. Hace cinco meses que estoy de novia y muy muy bien. Nos presentó una amiga en común, Inés Berton".



Consultada sobre si hay planes de convivencia en el corto periodo, comentó: ""No, todavía no. Pleno noviazgo, así está muy bien".