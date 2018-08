Apareció otra amante de Exequiel Palacios y contó intimidades del futbolista

El amorío de Sol Pérez y el futbolista Exequiel Palacios sigue sumando problemas: ahora apareció otra amante del jugador de River. Juliana Orellano contó que tuvo relaciones sexuales con Palacios en la misma época que él veía a la "Chica del clima".En diálogo con "El Show del Espectáculo", ciclo radial conducido por Ulises Jaitt y Gastón Samá en Radio UrbanaBA, Orellano expresó: "No sabía de la existencia de la ex novia. Lo vi un par de veces hace dos meses, tuve sexo, vi lo de Sol Pérez y dije: "Al mismo tiempo"'. No era nada serio pero me enojé"."Empecé a hablar por un Instagram trucho de él. Nos vimos en mi departamento, siempre juega de visita. Cuando vi lo de Sol lo bloqueé de todos lados, le dije que era un pelot. . . ", continuó y reveló un dato: "En la intimidad Exequiel rinde".