Xipolitakis mostró su pancita de cinco meses y habló de su cambio físico

Vicky Xipolitakis está disfrutando de su quinto mes de embarazo y, lejos de lo que muchos pensarán, no se hace problema por sus cambios corporales."Estoy cayendo que estoy embarazada. Y cada vez estoy más enamorada de mi hijo. No me importa nada más que mi bebé, le hablo, le canto, lo siento", expresó en diálogo con Noti Trece y agregó: "Se puede ser sexy siendo mamita. Estoy de 21 semanas, mi bebé ya mide como una zanahoria. Cuando como mucho y me veo más grandota me pone feliz porque significa que mi bebé está creciendo. Hoy dejé el ego en segundo plano y mi prioridad es mi hijo. Tengo el corazón en la panza hoy".