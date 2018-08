Ailén Bechara sorprendió a sus millones de seguidores con un llamativo mensaje en sus historias de Instagram. "No insistas. No reclames. No presiones. No mendigues. No supliques. No invadas. No te quedes donde no eres bienvenido. El amor es un regalo, no una obligación", fueron las palabras compartidas por la diosa, que dio a luz a Francisco el pasado 19 de junio.



La publicación hizo sonar las alarmas en las redes sociales sobre una posible crisis con su pareja, Agustín Jiménez. "¡No, no! Lo subí por la vida en general, ¡pero está todo bien!", aseguró la rubia al sitio Ciudad.com.



Luego explicó por qué la última foto en su perfil del representante de futbolistas era del 20 de junio, cuando presentó a su hijo. "Él está trabajando hace un mes aproximadamente en Europa", detalló.