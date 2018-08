Mónica Farro: "Tuve un aborto a los 19 años"

Hace poco fue noticia por una decisión trascendental en su vida como mujer a partir de la ligadura de trompas a la que se debió someter por recomendación de su ginecólogo, a riesgo de sufrir una trombosis.



Si bien Mónica Farro se refirió también a ese tema durante su paso por Implacables, el ciclo que condujo Daniel Gómez Rinaldi en reemplazo de Susana Roccasalvo por la pantalla de Canal 9 de Buenos Aires, tuvo una fuerte confesión que sorprendió a todos. Todo surgió cuando el conductor le preguntó qué posición tenía sobre el aborto.



"Estoy a favor del aborto, de hecho tuve un aborto hace muchos años, después de que nació mi hijo. Mi hijo tenía nueve meses y yo volví a quedar embarazada", confesó.



"A los nueve meses quedé embarazada de vuelta, porque yo había hecho un tratamiento para tener a mi hijo, y quedás como muy fértil, y cuando fuimos al ginecólogo yo estaría como de dos meses supuestamente. Me encontraron un tumor de hormoide que era como del tamaño de una naranja y tenía uno de los ovarios dentro de eso así que había que sacarlo", explicó.



"Pero a su vez yo tenía un embarazo que su gestación no llegaba a un mes, y en realidad debería estar casi de dos meses. Entonces la opción de los médicos fue abortarlo, porque era un embarazo que no iba a llegar a término, que iba a venir malformado", agregó.



"¿Y para vos fue traumático eso?", la consultó Nancy Duré.



"Sí, fue traumático. Yo era muy chica, tenía 19 años, y te empiezan a querer llenar la cabeza de cosas. Me dijeron lo destrozaste, porque te lo hicieron por succión y lo destrozaste", se sinceró.



"Después por nueve meses o casi un año yo no pude tener relaciones sexuales con mi esposo por el tema de que me hicieron tantos exámenes, y tantas cosas", agregó al respecto.



"Yo era chica, y en un país que no era el mío -se encontraba viviendo en Ecuador-, y no tenía a mi mamá conmigo, y la verdad que fue tan traumático que todo el tiempo te metan cosas y después sí, me causó un trauma que no quería que nadie me toque", concluyó. (Infobae)