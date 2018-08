Sol Pérez confirmó que sale con un jugador de River y una botinera le reclamó

Si bien la modelo no expresó el nombre del jugador de River todos los detallen apuntaron a él, pero otra joven también reclama al futbolista.



Sol Pérez reveló que sale con Exequiel Palacios, jugador de River, el mismo día que el joven fue convocado para disputar los dos amistosos de la Selección Argentina contra Guatemala y Colombia en septiembre. La ex "chica del clima" se encargó de aclarar que aún no son novios, aunque días atrás él le preguntó si ya podían confirmarle la relación a su círculo íntimo, algo que ella respondió con un rotundo "¡No!".



"Está solo, él puede estar con quien quiera y yo también. Igual no está con nadie", indicó Sol al hablar de su reciente relación y aclaró que necesita conocerlo más tiempo luego de su mala experiencia con los jugadores de futbol ? fue novia de Jeremías Carabelli (Chacarita) y salió con Lucas Alario (River), Lautaro Martínez (Inter) y Lisandro Magallán (Boca)-.



"Después de las vacaciones de invierno, que lo veo todos los días, estoy solo con él. Viene a dormir muy seguido a casa", contó Sol en Los especialistas del show y lanzó: "Él es bastante celoso. Yo lo quiero".



Sin embargo, luego de las declaraciones de la modelo, una joven de 20 años reveló a través de sus historias de Instagram que también tendrían una relación: "Te comento que a mi casa también viene a dormir seguido y que yo sí conozco a su familia", escribió Juliana Orellano, quien incluso arrobó a Sol.



Luego de que el mensaje se hiciera público y comenzara a recorrer las redes sociales, Juliana puso sus cuentas privadas y abrió su Instagram recién el sábado por la mañana, luego de borrar todas sus fotos y dejar solamente las de 2017.