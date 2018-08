Marengo piropeó en vivo a un famoso y le pidió disculpas a su novia

Se conocieron grabando Simona. Ella empezó a estar en crisis con su novio de toda la vida.Ahora, Ángela y Agustín Casanova están a full. Los jóvenes ya no se esconden, comparten acarameladas fotos en el set de grabación.La parejita de Simona se hizo presente en uno de los programas más vistos por los jóvenes: La tribuna de Guido. El mismo programa del que forma parte Rocío Marengo. Ni bien lo vio, la mediática no dudó en piropear al joven adelante de su novia! "Se nota que te gusta", le dijo el conductor. Mientras miraba al actor, ella reconoció: "Bueno, no está mal".

Acto seguido, Rocío le pidió perdón a la joven. Algo incómoda, ella no dudó en contestarle: "¿Por qué me pide perdón?". "Yo no sé las relaciones", argumentó la rubia.