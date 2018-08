Tras muchas idas y vueltas, finalmente, Jimena Barón y Rodrigo Romero blanquearon su relación. ¿Cómo? Armaron las valijas y aterrizaron en Rio de Janeiro. Ella compartió fotos con él, ya no quiso esconderse más. Se fueron solos, sin el hijo que ella tiene con Daniel Osvaldo.Ella prefiere no apurarse. Por eso, cuando le preguntaron si está pensando en la convivencia, fue tajante. "Falta un montón para la convivencia", reconoció la actriz y cantante en diálogo con Los especialistas del show. "No hay nada que contar, estoy muy contenta", agregó.Si bien pasan fines de semana fuera de Buenos Aires y compartieron las vacaciones, cuando regresaron a la rutina, cada uno para su casa.