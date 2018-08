Evangelina Anderson habló de la donación de óvulos: "Si engordo, engordaré"

Evangelina Anderson declaró que desde hace diez años la idea de donar óvulos para aquellas mujeres que quieren y no pueden ser madres, venía rondando en su cabeza.Finalmente se animó a principios de abril de 2018 y realizó una donación voluntaria con el objetivo de "hacer felices a otras mujeres que desean ser mamás". La reacción de su marido, Martín Demichelis, ante esta decisión fue clara desde el principio y la rubia lo contó en el diván de "Corta por lozano": "La verdad es que uno no está muy al tanto del tema y yo no sabía bien. Una es ignorante acerca del tema porque no hay información. Yo le conté desde el principio a Martín lo que estaba pensando y él me apoyó desde el primer momento". Luego, aclaró entre risas: "No me dijo 'hey, pero va a haber Evas por todos lados' porque una lo que dona son células, no hijos, porque no son óvulos fecundados. Lo que van a tener esas personas es mi ADN, pero no me importa porque mi fin es otro".La rubia ya es madre de Bastián, Lola y Emma y con una familia unida y feliz, Anderson quiere que otras mujeres tengan la misma posibilidad, aunque debió enfrentarse con la objeción de su obstetra. "Me aconsejó que no lo haga porque me iban a dar muchas hormonas, que era muy factible que aumente de peso y se acelere la menopausia. Si engordo, engordaré. Y si se me acelera la menopausia, ya tengo tres hijos" explicó decidida la rubia, quien presenció las lágrimas de muchas mujeres con deseos de tener bebés.