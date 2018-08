Se hizo conocida en Gran Hermano y está "abierta a nuevas aventuras"

Una publicación compartida de ?????? ????????? ???? (@romimalaspina) el 11 Ago, 2018 a las 1:27 PDT

Nacida hace años 24 años en Mar del Plata, Romina Malaspina saltó a la fama en 2015 de la mano de GH, dónde se destacó tanto por su físico como por su personalidad. Pero no se conformó con desarrollarse como modelo en el mercado local. Así que, en 2017, cruzó la frontera para participar del reality chileno Doble Tentación. Y, en 2018, fue seleccionada para formar parte del reality español Supervivientes."Ahora estoy en Argentina, porque vine a visitar a mi familia por unos días y a desconectarme un poquito, pero ya estoy por pegar la vuelta para Madrid. La verdad es que estoy trabajando mucho allá, dónde ya tengo algunos contratos cerrados. Y, después sí, tengo planeadas unas mini vacaciones que, seguramente, serán en Ibiza dónde tengo unos amigos", le dijo al sitio Infobae.¿Cómo llegó a Supervivientes y de qué trata el programa? "Es un reality de supervivencia extrema, que se graba en Honduras y se emite para toda España. Es muy visto, con un 33 % de share, lo que significa que lo siguen tres millones y medio de espectadores. Y la propuesta me llegó a través de una representante que conocí en agosto del año pasado y me acercó esta propuesta a partir de mi paso por GH y Doble Tentación", explicó.En Chile, Romina fue expulsada del reality por agredir a una compañera. Sin embargo, ella califica como "muy bueno" su paso por el programa. "Yo busqué mi expulsión adrede, porque la verdad es que la última semana la estaba pasando muy mal. Y, como no querían que yo fuera la eliminada, busqué un motivo como para poder irme antes".¿Qué le depara el futuro a Romina después de su tercer reality? "Tengo algunos proyectos en Argentina y otros afuera. En lo inmediato viajo a España, por un tema laboral y personal. Creo que este va a ser un lindo año como para llevar los proyectos a cabo. Pero me gustaría que mi crecimiento profesional se diera en varios lugares. Tengo muchas ganas de recorrer el mundo y de viajar. Y estoy abierta a nuevas aventuras".Con respecto a su situación sentimental, Malaspina dijo: "Estoy con Daniel Pacheco Bautista (actor colombiano) hace un año y un mes, pero me costó mucho esta relación. Es muy difícil estar en pareja con estos viajes de trabajo, que me obligan a estar afuera durante varios meses. De hecho, nosotros tuvimos un impasse por ese motivo. Pero, por suerte, ahora está todo súper bien entre nosotros". ¿Se ve casándose y teniendo hijos? "La verdad es que yo no tenía planes de formar una familia. Me veía muy lejana a todo eso?.Pero la persona con la que estoy ahora sí me inspira a desear ese tipo de cosas. Así que, quizá, en un futuro no muy cercano pueda llegar a planearlo".Dueña de una silueta envidiable, Romina reconoce que con el físico se ha vuelto "un poquito obsesiva". "Yo he tenido muchos vaivenes con el peso porque, al estar encerrada en los programas, engordaba mucho. Pero el haber estado en Supervivientes me vino bien para tener mi cuerpo en el mejor estado posible. Así que, ahora, lo que estoy haciendo es tratar de mantenerlo comiendo sano y haciendo ejercicio. Cuando me quiero dar algún permitido me lo doy, porque tampoco sigo una dieta estricta. Pero durante la semana, en general, intento cuidarme", contó la modelo.Sin embargo, a la hora de la seducción, Romina aseguró que su atractivo va mucho más allá de su apariencia. "Lo que más me gusta de mí a nivel superficial, es la cara. Pero lo que más me elogian los hombres es mi personalidad. Porque, más allá de la imagen que puedan tener de mí, la realidad es que lo que más seduce de mí es mi manera de ser y lo emprendedora que soy", concluyó.