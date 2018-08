Abstinencia y más: Las confesiones íntimas de Nicole Neumann

Tras separarse de Fabián Cubero, Nicole Neumann se muestra enamorada de su nueva pareja, Matías Tasín.Invitada a "Morfi, todos a la mesa", la modelo recordó cuánto tiempo estuvo sin tener relaciones sexuales tras la ruptura con el padre de sus hijas: "Tres meses. Fue por decisión propia. Me costó acomodarme después de once años".Luego, aclaró entre risas: "Bueno, no digo que me haya acomodado en tres meses. En ese ámbito, me tomó ese tiempo".Además, se animó a responder cuánto importa del 1 al 10, el sexo en su vida. "9,50", contestó convencida.