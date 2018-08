Andrea Estévez se separó de su pareja tres meses después de dar a luz

El que debería ser uno de los momentos de mayor felicidad para Andrea Estévez, se terminó convirtiendo en un verdadero calvario. Es que a tres meses de haber dado a luz a su hija Hannah, la actriz se separó de Juan Manuel García."Cuando una más necesita del sostén de su pareja, sus afectos y sus seres queridos, comenzaron a suceder algunas cosas que rompieron mi confianza. La traición, la mentira y la infidelidad son cosas que no puedo perdonar. A mí me cuesta y me duele mucho, son cosas que no espero de la persona que amo", aseguró Andrea en Infama Recargado y agregó: "Cuando una de esas tres está, no puedo hacer otra cosa que alejarme. Cuando se rompe la confianza, ya después no sabés que pasa. Hoy siento que la persona que está conmigo no la conozco".La actriz contó que se sintió abandonada por su pareja durante el embarazo. "Al principio fue dificilísimo, se te derrumba todo y no entendés nada. No estoy ni siquiera preparada para entrar en detalles porque es el papá de Hannah y es todo muy doloroso", completó.