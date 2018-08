Paz Cornú (40) admite que le gusta entrenar y mantenerse en movimiento. Desde que está de novia con Diego Orden (31), hace casi un año, su corazón también se mantiene activo, al ritmo del amor. "Yo soy muy exigente en todo, y eso lo traslado a la pareja y a la intimidad. Creo que esa es la clave de nuestro amor. Si a esta altura no me dejó es porque me ama", dice la diseñadora de moda, también conocida por su amistad con Karina Jelinek."Entrenamos juntos, pero lo tengo que llevar a la rastra. Me gusta salir bien temprano y a él le cuesta, muchas veces lo saco recién levantado y sin desayunar, en eso soy medio militar", admite.Lejos de la mala predisposición o de poner mala cara, Diego la acompaña en su rutina aeróbica y, como un duque, se mueve a su ritmo. Ritmo que mantienen en todos los sentidos. "A mí me gusta dar el 100 en todos los ámbitos, ¿se entiende? Y a él también. Somos muy fogosos, y por eso la llama se transformó en una fogata".Hacer planes a futuro, en cuanto al amor, no está en los genes de Cornú. "Me gusta disfrutar del presente, que es encantador. Si el día de mañana hay casamiento o hijos, ya veremos. Hoy es hoy".