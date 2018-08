Lali Espósito: "Se me ve bien porque tengo buen sexo"

?? Una publicación compartida de Lali (@laliespositoo) el 12 Ago, 2018 a las 4:55 PDT

Lali Espósito sigue consolidándose como una de las artistas juveniles más importantes de los últimos tiempos. Con tan solo 26 años, la cantante presenta su disco "Brava", el tercero en su carrera, y está próxima a ser miembro del jurado de Talento Fox, un nuevo reality que saldrá en toda Latinoamérica.Y, como es de esperarse, su vida privada también suelen acaparar la atención de todos.Semanas atrás, Lali volvió a hablar de sexo pero por medio de las preguntas de sus seguidores en Instagram: "¿Qué es mejor que un orgasmo?", le consultaron. Ella no esquivó la pregunta y contestó de lleno: "La previa al mismo".Ahora, en una entrevista con revista Paparazzi, le volvieron a consultar por su vida sexual. "Supongo que se me ve muy amiga con mi energía sexual porque tengo buen sexo. Estoy re enamorada. No me importa si es piantavotos tener novio", señaló."La industria te pide que no estés de novia. Les vendría re bien que yo fuera soltera y que hablara de eso", consideró Lali.Por último, ella expresó que "no fue una decisión bajar el perfil de mi vida personal". "Se dio por cómo soy y porque salgo con una persona que es así. No debe ser fácil acompañar a alguien con mi actividad", cerró.