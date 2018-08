Benjamín Vicuña reveló cómo es su relación con Pampita

Benjamín Vicuña tuvo que instalarse por algunos meses en Madrid para grabar la cuarta temporada de "Vis a Vis" pero se las arregló para seguir manteniendo el contacto con sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Pampita, quien estaba en Buenos Aires."Mi compañeros españoles consideran una locura lo del jet lag y los cambios de horario, pero lo llevo con entusiasmo entendiendo que hay un sacrificio en esto de dejar a mis hijos más de lo que me gustaría dejarlos", indicó Vicuña sobre una de las desventajas de su trabajo.Durante estos meses, el actor fue y vino entre Madrid y Buenos Aires e incluso sus hijos viajaron a verlo: "Por ahí pasan dos semanas sin verlos que para mí se me hace largo. Pero encontré una forma para poder viajar, para que ellos me visiten también. Y entendiendo que esto es temporal. Son cuatro meses y lo estoy llevando bastante bien", aseguró."Es cansador, es complicado, porque son vuelos largos, pero también es necesario poder dar un salto porque mi trabajo implica viajar, es parte de mi oficio de ser actor. Y eso tengo que convalidarlo conmi rol más importante que es ser papá y tratar de acotar la culpa y entender que es parte de mi responsabilidad y hacer equilibrio", contó Vicuña, quien también es padre de Magnolia, fruto de su relación con la China Suárez.Muy comprometido con su rol como papá, indicó que "los hijos son libres" y que con las herramientas que le dieron intenta "ser la mejor expresión del papá que puedo ser con mi realidad. Y mi realidad es que soy chileno, dejé a mi familia (mis hermanos, mis sobrinos) por mis hijos que son argentinos que son mi familia, mi prioridad, que también hay un desarraigo pero también tengo mi trabajo y eso es algo que uno tiene que entender".Al ser consultado sobre cómo maneja la exposición de sus hijos con la prensa y la relación que mantiene con Pampita, indicó: "Lo importante es la calidad de tiempo que uno está con sus hijos, y el amor que les da y la contención. Y por eso uno tiene que aprender a tener una buena relación para poder seguir adelante".